Луис Энрике: если «Барселона» не выиграет Примеру, то поздравит чемпиона

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что сине-гранатовые поздравят «Реал» с чемпионством, если это случится.
«Реал» перед последним туром опережает «Барселону» на три очка. Подопечным Зинедина Зидана предстоит сыграть в гостях с «Малагой», а каталонцы примут «Эйбар».
«Сосредоточиться на работе — единственный способ справиться с этой ситуацией. Если мы выиграем чемпионат, это будет фантастикой, и мы будем праздновать. Если нет, мы поздравим чемпиона, потому что это мой принцип работы как профессионала», — приводит слова Луис Энрике Marca.
Луис Энрике: «Реал»? Никогда не сомневался в профессионализме «Малаги»