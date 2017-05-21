Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Луис Энрике: если «Барселона» не выиграет Примеру, то поздравит чемпиона

21 мая 2017, воскресенье. 12:41. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что сине-гранатовые поздравят «Реал» с чемпионством, если это случится.

«Реал» перед последним туром опережает «Барселону» на три очка. Подопечным Зинедина Зидана предстоит сыграть в гостях с «Малагой», а каталонцы примут «Эйбар».

«Сосредоточиться на работе — единственный способ справиться с этой ситуацией. Если мы выиграем чемпионат, это будет фантастикой, и мы будем праздновать. Если нет, мы поздравим чемпиона, потому что это мой принцип работы как профессионала», — приводит слова Луис Энрике Marca.

Луис Энрике: «Реал»? Никогда не сомневался в профессионализме «Малаги»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Луис Энрике
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
13:14 Фанаты «Спартака» пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле
13:09 Роббен: я будто теряю правую ногу после ухода Лама
12:52 Гаттузо: зарубежные инвесторы в серии А — реальность, к которой надо привыкнуть
12:41 Луис Энрике: если «Барселона» не выиграет Примеру, то поздравит чемпиона
12:29 Президент «Армавира»: приостановление дисквалификации Мязина невозможно
12:07 «Краснодар» со счётом 7:0 разгромил «Томь» в молодёжном первенстве
12:03 Азар: «Челси» должен быть готов ежегодно показывать высокий уровень игры
11:45 Канте признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги
11:35 Кальдерон: у «Реала» сейчас очень крепкая команда, которой не нужны новые игроки
11:32 Видео: фанаты «Кёльна» празднуют первый за 25 лет выход в еврокубки
11:18 Анчелотти: тем игрокам, которые облили меня пивом, будет непросто в предсезонке
11:15 Клопп считает, что «Ливерпуль» заслужил попасть в Лигу чемпионов
11:06 Альшин: считаю, что «Тосно» готов к уровню РФПЛ, никакого страха не испытываем
11:03 Гвардиола: Лам был самым умным игроком, с которым я когда-либо работал
10:54 Ловчев: у Луческу виноваты все, кроме своих игроков. Поэтому у команды нет воли
10:49 Румменигге: Лам мог бы спокойно поиграть ещё года два-три
10:42 Гвардиола: в дебютном сезоне в АПЛ усвоил, что нужно забивать больше голов
10:34 «Локомотив» сыграет в зелёной форме, «Зенит» — в белой
10:24 Сабалета: мы в Аргентине начинаем всё понимать, когда достигаем дна
10:20 Набабкин: в любом составе «Анжи» иногда выдаёт качественные матчи
10:08 Тренер «Сокола»: перед нами стояло 3 задачи. К сожалению, с третьей не получилось
10:00 Венгер: место в топ-4 АПЛ не имеет такого финансового значения, как раньше
10:00 Сёмин — о Луческу: почему-то говорят, виноват только тренер. Виноваты все
09:43 Конте: у Терри есть способности, чтобы в будущем стать хорошим тренером
09:35 Гамшик: это был удивительный сезон для «Наполи», но мы заслуживали большего
09:32 36-летний Василевски покинет «Лестер» по окончании сезона
09:21 Хёнесс: то, что «Бавария» в этом году выиграла лишь один титул, — погрешность
09:13 Сёмин: Денисов, на мой взгляд, — лучший опорник в стране
08:44 Рестлер Triple H подарил Терри чемпионский пояс в честь победы «Челси» в АПЛ
07:58 Луис Энрике: не знаю, кто сменит меня у руля «Барселоны»
07:55 Мичел: никто не намекал, что «Малага» отдаст игру «Реалу»
07:54 Витоло: если «Севилья» намерена выставить меня на трансфер, то я готов
07:29 Экс-тренер сборной Италии Пранделли возглавит клуб из ОАЭ «Аль-Наср»
06:20 Сампаоли: я покидаю «Севилью» не из-за денег, я не наёмник
06:07 Футбольная федерация Индии ошибочно заявила о победе Индии-U17 над Италией-U17
05:37 Тренер «Сибири»: мы остались в ФНЛ, истощены морально и физически, ресурсов нет
05:25 Джузеппе Росси сделал предложение своей девушке на берегу Атлантического океана
04:39 Защитник «Сибири», экс-игрок «Томи» Выходил завершил карьеру в возрасте 41 года
04:23 Джеко забил наибольшее количество мячей за «Рому» в сезоне Серии А за 86 лет
04:00 Тренер «Луча-Энергии» узнал о вылете из ФНЛ от журналистов на пресс-конференции
03:43 Игроки «Кёльна» после выхода в ЛЕ облили главного тренера на пресс-конференции
03:30 Анчелотти спел на итальянском во время празднования чемпионства с болельщиками
03:21 Оляс: у Ляказетта есть договорённость с «Атлетико», но трансфер ещё не состоялся
02:51 Полузащитник ЦСКА Головин находится в сфере интересов «Челси»
02:17 Фаустино Асприлья: Хамес — не вингер, он играл в «Реале» не на своей позиции
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017