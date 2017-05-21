Гаттузо: зарубежные инвесторы в серии А — реальность, к которой надо привыкнуть

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо высказался по поводу увеличения числа иностранных владельцев в итальянских клубах. В середине апреля «Милан» был продан китайскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.
«Зарубежные инвесторы? Это реальность, к которой мы все должны привыкнуть. Если это единственный способ вернуть наш футбол на высокий европейский уровень, то я рад за китайцев, канадцев и всех, кто собирается вкладывать деньги в наши клубы.
Важная деталь состоит в том, что надо следовать правильному пути. Нужна грамотная организация и планирование. То, что делает «Ювентус», должно быть примером для всех", — цитирует Гаттузо Football Italia.