Роббен: я будто теряю правую ногу после ухода Лама

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о завершении карьеры защитником Филиппом Ламом. Вчера, 20 мая, 33-летний капитан мюнхенской команды провёл свой последний матч.
«8 лет я играл с Филиппом на правом фланге «Баварии». Мы безупречно чувствовали и понимали друг друга. У нас были особые взаимоотношения, мне всегда было приятно играть вместе с ним. Я будто теряю правую ногу после ухода Лама. Мне будет не хватать такого капитана. Горжусь, что играл вместе с ним», — приводит слова Роббена FCUpdate.
5 причин, почему Филипп Лам круче всех
Капитан мюнхенской “Баварии” Филипп Лам проводит последний сезон в карьере. Чертовски жаль, что действительно последний.