«Локомотив» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 30-го тура Премьер-Лиги.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.
Запасные: Коченков, Лобанцев, Ротенберг, Лапшов, Маргасов, Лысов, Ндинга, Баринов, Коломейцев, Касаев, Галаджан.
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Рудаков, Бабурин, Анюков, Новосельцев, Иванович, Ломбертс, Эрнани, Молло, Мак, Кержаков, Джорджевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 15:00 мск.