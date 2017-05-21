«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова» на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
«Оренбург»: Руденко, Воробьёв, Парняков, Малых, Андреев, Коронов, Афонин, Георгиев, Лобжанидзе, Драгун, Ойеволе.
Запасные: Гутор, Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Шогенов, Саная, Нехайчик, Дюриш, Ефремов, Бреев, Бордачёв, Попович.
«Ростов»: Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Симич, Терентьев, Могилевец, Препелицэ, Девич, Бухаров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов». Начало — в 15:00 мск.