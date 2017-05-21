Созин: Головин? Просто тренироваться с «Челси» — маловато для игрока сборной

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию британских СМИ об интересе «Челси» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.
«Интерес «Челси» к Головину? Дыма без огня не бывает. Я за любой отъезд нашего футболиста в серьёзный зарубежный клуб. Но если говорить именно о Головине – тут палка о двух концах. Клубу и игроку такой интерес приятен, но получит ли он в Англии игровую практику? Начнёт ли он сразу попадать в основной состав? Сейчас ведь в ЦСКА он стабильно играет. А ехать и просто тренироваться с «Челси» – это маловато для игрока российской сборной. Был Черышев в структуре «Реала», но сколько матчей он сыграл? Если Головина берут в основной состав – это одно, а если в резервный, то это совсем другая история. А в условиях нынешней ситуации ЦСКА ещё и большая помощь клубу.
Игрок сам должен решать: готов ли он пройти такое испытание в течение нескольких лет, чтобы зацепиться в «Челси» или нет. Тут можно привести пример с Зинченко. Играл в «Уфе», даже выделялся. Пришёл в «Манчестер Сити», и где он теперь? Ничего о нём не слышно. Но если такой интерес действительно есть, то это дорогого стоит», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.