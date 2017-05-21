«Уфа» — «Урал»: команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликин, Пауревич, Тумасян, Засеев, Сухов, Стоцкий, Фатай, Игбун.
Запасные: Шелия, Бородько, Никитин, Пуцко, Сысуев, Кротов, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Абдулавов, Обляков, Карп.
«Урал»: Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин.
Запасные: Тимофеев, Данцев, Павленко, Новиков, Глушков, Ломакин, Щербаков, Манучарян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Урал». Начало — в 15:00 мск.