Смолов второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов стал лучшим бомбардиром розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона-2016/17.
В заключительном туре Смолов оформил дубль в матче с «Томью» (5:1) и довёл количество своих голов в первенстве до 17 — лучший показатель этого сезона.
27-летний Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата второй сезон кряду — в прошлом он забил 20 мячей.
Второе место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 13 голов. Третий — полузащитник «Спартака» Квинси Промес (12 голов).
Ознакомиться с подробной таблицей бомбардиров можно на «Чемпионате».