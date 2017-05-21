Игнашевич в двух последних матчах играл с травмой, ему предстоит операция

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в двух заключительных матчах сезона российской Премьер-Лиги играл с переломом плюсневой кости. Завтра футболисту предстоит операция.
«Игнашевич два матча, включая сегодняшний, провёл на уколах. У него перелом плюсневой кости. Завтра предстоит операция», — сообщил комментатор Константин Генич в эфире телеканала «Наш футбол».
Игнашевич провёл на поле по 90 минут в гостевом матче 29-го тура с «Рубином» (2:0) и в домашней встрече 30-го тура с «Анжи» (4:0). Всего в минувшем сезоне РФПЛ защитник принял участие в 24 матчах, забил четыре гола и отдал результативную передачу.
ЦСКА оставил Петербург без Лиги чемпионов
Разгромив на своём поле «Анжи», ЦСКА благополучно решил задачу-минимум на сезон – занял второе место в РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов.