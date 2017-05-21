Луческу: сделаем трансферы, и «Зенит» будет показывать зрелищный футбол

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от выездного матча 30-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:0) и ответил на вопрос о своём будущем.
«Первая мысль после матча — игра с „Тереком“, когда мы на невероятно тяжёлом поле, к сожалению, упустили Лигу чемпионов. Что же касается сегодняшней игры, то я доволен тем, как мы контролировали ход игры, и наша победа практически не обсуждается. Это подтверждает ещё раз, что у нас очень техничная, играющая команда, и сегодня мы играли на хорошем поле, совсем другой футбол, чем на тех полях, которые не соответствовали нашему качеству.
Знаю ли, что ждёт меня в будущем? У меня ещё целый год контракта. С самого начала, мне кажется, было преднамеренное давление на меня, пытались создать конфликтную ситуацию между мной и игроками — то, чего и близко не было в командах, в которых я работал раньше. Команда должна играть ещё лучше с некоторыми перестановками. Сделаем трансферы, и команда будет показывать зрелищный футбол. Что касается этого года, то хотел бы поблагодарить всех игроков. Сложно играть без трёх ведущих игроков, которые были в прошлом году. Где-то справлялись, где-то нет, но в целом они отработали хорошо.
Хотелось бы поздравить ЦСКА и «Спартак» с выходом в Лигу чемпионов, также поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке. Хочу пожелать им, чтобы они очень хорошо выступили в еврокубках и принесли России очки", — сказал Луческу в эфире «Матч ТВ».