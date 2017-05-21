Луческу: об уходе говорить некорректно, в течение месяца надо принять решение

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от выездного матча 30-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:0) и ответил на вопрос о своём будущем.
«Мы закончили вне зоны ЛЧ, но игра, которую показывали, движется в нужном направлении. Это зрелищный комбинационный футбол.К сожалению, некоторые изменения в составе изменили игру. Во второй части чемпионата мы выступали хуже. В подтверждение моих слов – Данни было тяжело выйти на прежний уровень. Но теперь он полностью влился в команду. Кроме того, мы начали играть на хороших полях. Наша команда имеет хорошие перспективы.
Сейчас не совсем чувствуется, что мы восполнили потерю Гарая, Витселя и Халка. Сложный год, но у «Зенита» есть команда, готовая показать результат в следующем сезоне. Уверен, что если бы мы не играли с «Тереком» в тех условиях, то сейчас имели бы путёвку в Лигу чемпионов. Уверен, что мы будем совсем другими в следующем сезоне.
У меня ещё год контракта, поэтому об уходе говорить не очень корректно. В течение месяца надо всем всё обдумать и принимать решение. Давление и якобы мои не очень хорошие отношения с футболистами негативно воздействовали на психологию команды.
Многие молодые игроки не поднялись на уровень требований «Зенита», а также для игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я хорошо изучил список игроков, которые принимали участие в первых сборах – это были самые талантливые игроки академии «Зенита». Увы, никто из 17 игроков не закрепился в основном составе «Зенита». Чтобы растить игрока и вывести его на должный уровень, нужен талант и стремление. Моя задача – воспитать футболистов, придать им менталитет победителя. Очень жаль, что в этом плане год потерян и через основу не прошёл ни один из молодых игроков. Сложно изменить менталитет молодых игроков, а привычки многих в 30 лет ещё сложнее изменить. Рад, что к концу сезона игрокам основы удалось меня понять, принять ту идею, которую я несу.
Например, Иванович, которого я сильно уважаю и который имеет опыт игры в Англии – его было сложно перестроить, было много ошибок, которые приносили негативные результаты в чемпионате. Ему до сих пор не удалось полностью перестроиться, поэтому он и потерял место в составе. Та же проблема и у Ломбертса, который хотел играть, но у него постоянно были другие мысли. Это касается и игры с «Анжи», где мы не смогли добиться победы на своём поле. Сами ребята должны понимать, что на протяжении игры я даю им возможность больше отдохнуть, и они должны соглашаться с этим.Более опытные игроки должны тренироваться ещё больше, чтобы достигать кондиций, которых я требую от них", — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.