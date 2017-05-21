Каррера не смог прийти на пресс-конференцию после матча с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не смог прийти на пресс-конференцию после выездного матча 30-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», сообщил пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
«Каррера не пришёл на пресс-конференцию, потому что не смог добраться до зала. Мы хотели пройти через поле — там люди, обойти стадион — там тоже люди», — передаёт слова Трахтенберга корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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