Причёска Ионова, реакция Фибеля на гол и любовь к Акинфееву. Фоторепортаж

21 мая в Москве на стадионе “Арена ЦСКА” в матче заключительного тура текущего сезона российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 4:0. Голами в матче отличились Сергей Игнашевич, Витиньо (дубль) и Фёдор Чалов. ЦСКА финишировал на втором месте в таблице РФПЛ сезона-2016/17 и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, опередив «Зенит» на одно очко.
Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА – «Анжи», подготовленные специальным фотокорреспондентом Денисом Тыриным.