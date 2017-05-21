«Динамо-СПб» в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ

«Динамо-СПб» одержало домашнюю победу над «Строгино» со счётом 5:0 в матче 24-го тура зоны «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги и за два тура до окончания турнира обеспечило себе участие в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
В активе у команды из Санкт-Петербурга 58 очков после 24 матчей, тогда как у ближайшего преследователя «Долгопрудного» 49 баллов после 23 игр. В случае если у команд будет одинаковое количество очков, «Динамо СПБ» будет выше в таблице за счёт большего количества побед.
В последний раз «Динамо-СПб» выступало в ФНЛ в сезоне-2014/15.