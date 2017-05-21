Григорян: матч с ЦСКА — худшая игра за то время, что я возглавляю «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвёл итог выездному матчу 30-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:4). Специалист, который возглавил команду в январе, признался, что это был худший матч за время его работы в клубе.
«Сегодня игра абсолютно не получилась. Из того, что задумывали, ни в оборонительных, ни в атакующих действиях ничего не вышло. Первые два гола, которые пришли к нам легко и непринужденно, – это следствие того, что Фибель вышел с травмой, потому и был заменён в перерыве. Он четвёртый матч проводит с травмой. Это была худшая игра за то время, что я возглавляю «Анжи». Были матчи, где было не стыдно, где получали удовольствие от результата и игры. Были матчи, которые не получались. Мы ошибались, но делали всё возможное, чтобы добиться победы. За сегодняшнюю игру мне стыдно.
Следил за параллельными матчами после перерыва. Как реагировал? Я сразу не стал выходить на скамейку, хотел сверху посмотреть на рисунок игры. Константин Генич вёл передачу с кем-то. Им, наверное, больше заняться нечем. Слышу: «Григоряна на лавочке нет. Наверное, просматривает игру конкурентов. Думаю, ладно, пошёл я на лавочку. Я не смотрел игру «Терека», я смотрел наш матч – минут восемь, чтобы разобраться, что-то подсказать. В целом второй тайм провели достойно.
Мысли насчёт будущего? Извините, я бы хотел закончить пресс-конференцию. С того момента, как умерла моя мама, прошло всего три дня. Это сказалось на качестве игры и результатах. Они же не бесчувственные чурбаны. Мы со всеми лидерами играли только на победу. Если можно, мы закончим на этом. Я очень хочу домой», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.