Видео: фанаты «Спартака» прорвались на поле в Туле с файерами

В матче 30-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Расич, который отличился дважды, и Илья Максимов. Таким образом, «Спартак», досрочно обеспечивший себе чемпионство, завершил сезон с 69 очками в активе. «Арсенал» (28) поднялся с предпоследней 15-й строчки в турнирной таблице РФПЛ на 14-ю и завоевал право играть в переходных матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе.
По окончании матча фанаты «Спартака» прорвались на поле с файерами и порвали сетку ворот.
Видео доступно на «Чемпионате».