Столыпин: со временем будем побеждать и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу над «Ростовом» со счётом 2:0 в матче заключительного тура РФПЛ.
«Сегодня порадуемся, всё-таки победили очень сильную команду, участника Лиги Европы, прошлогоднего серебряного призёра. Со временем будем побеждать и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА, надо только работать. Потихоньку к этой задаче идём. Главное сейчас — подготовиться к двум стыковым играм против «СКА-Хабаровск». Никакой расслабленности не будет, полный настрой, готовимся к следующей игре. Первая встреча у нас выездная 25-го числа, а 28-го сыграем дома. Долгая дорога в Хабаровск не пугает, ещё не забыли такие перелёты с первой лиги. «СКА-Хабаровск» — сильная команда. Несколько наших бывших футболистов там играет — Друзин, Кобялко, Максим Казанков. СКА — команда, сбалансированная во всех линях, «Оренбургу» будет нелегко. Мы знаем, как этот клуб обычно настраивается на Кубок, у них могут быть очень хорошие матчи. Поэтому у «Оренбурга» сейчас наступили трудовые будни, все силы бросим на подготовку к этому матчу», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.