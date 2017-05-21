Прядкин: каждый сезон РФПЛ становится всё интереснее с точки зрения конкуренции

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвёл итоги завершившегося сезона, отметив растущую конкуренцию середняков с именитыми клубами.
«До последнего тура ничего не было известно — кто покидает РФПЛ, кто будет играть стыковые матчи. То же касается и борьбы за места, дающие право участвовать в Лиге чемпионов. Нам понравилось, что турнир очень напряжённый. Такая концовка получается не первый, а уже третий или четвёртый год. Здорово, что команда борется до последнего. Сегодня разговаривали с нашей пресс-службой, обсуждали матч «Оренбург» — «Ростов». «Оренбург» лишил «Ростов» Лиги Европы, а попал туда «Краснодар» выигравший сегодняшнюю игру.
Каждый сезон всё интереснее становится с точки зрения конкуренции. Тему проблем с судейством я бы вообще не стал комментировать. Журналисты слишком часто пишут по этому поводу, а беспокойство команд по судейству есть каждый год и каждый год будет. В других странах эту проблему тоже обозначают, но у нас я не считаю это проблемой. У нас достаточно много квалифицированных арбитров, которые с достоинством судят матчи Премьер-лиги», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.