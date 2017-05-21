Данильянц: выступление в ЛЕ было приоритетом «Ростова», нам не хватило сил

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал гостевое поражение от «Оренбурга» (0:2) в матче 30-го тура российской Премьер-Лиги. Команда с берегов Дона опустилась на шестое место в таблице и в следующем сезоне не будет выступать в Лиге Европы.
«Поздравляю «Оренбург» с победой и возможностью дальше бороться за место в РФПЛ. Матч получился тяжелым. Это был не наш день. Мы потеряли трёх игроков, сделали три вынужденных замены. Всю игру доминировали, создали моменты, но не забивали, а в ответ пропустили два мяча. В итоге проиграли матч и не смогли отстоять четвёртое место, которое позволило бы играть в Лиге Европы.
Три вынужденных замены сегодня – следствие большой нагрузки за сезон. К последнему матчу не хватило сил. Нам было очень сложно, но мы определились, что выступление в Лиге Европы – приоритет. Была возможность включиться в борьбу за место в еврокубках, поставить точку в сезоне, но не получилось. Не хватило физических сил.
Мевля? У него рассечена височная часть головы. Серьёзная травма. Его нет в раздевалке. Миху увезли в больницу", — цитирует Данильянца официальный сайт «Ростова».