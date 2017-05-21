Фанаты «Зенита» показывали Кокорину, отмечающему гол, неприличные жесты

21 мая в Москве на стадионе «Локомотив» в матче заключительного тура текущего сезона российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:0 благодаря голам Александра Кокорина и Мигела Данни. «Зенит» финишировал на третьем месте в таблице РФПЛ сезона-2016/17 и обеспечил себе участие в Лиге Европы, как и «Локомотив», который является обладателем кубка России.
Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Локомотив» — «Зенит», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.