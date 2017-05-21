«Ман Сити» и «Ливерпуль» вышли в Лигу чемпионов, «Арсенал» сыграет в Лиге Европы

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче 38-го тура АПЛ. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Дубль оформил Серхио Агуэро, по разу отличились Венсан Компани, Фернандиньо и Габриэл Жезус.
«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро». Матч состоялся в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился со счётом 3:0. Авторы голов — Жоржиньо Вейналдум, Филиппе Коутиньо и Адам Лаллана.
«Манчестер Сити» (78 очков) и «Ливерпуль» (76) заняли третье и четвертое места в АПЛ соответственно, попав в Лигу чемпионов. «Горожане» гарантировали себе место на групповой стадии.
Шансы на место в топ-4 сохранял «Арсенал», но «канониры», несмотря на победу над «Эвертоном» (3:1) остались пятыми с 75 очками и будут играть в Лиге Европы.
Шестое место в АПЛ занял «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы попадут в Лигу чемпионов, если победят «Аякс» в финале Лиге Европы.