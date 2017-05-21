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«Тоттенхэм» разгромил «Халл» со счётом 7:1, Кейн оформил хет-трик

21 мая 2017, воскресенье. 18:58. Футбол

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Халл Сити» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась победой гостей со счётом 7:1.

В составе «шпор» хет-трик оформил Гарри Кейн, а ещё по голу на свой счёт записали Деле Алли, Виктор Ваньяма, Бен Дэвис и Тоби Алдервейрелд. В составе «Халла» отличился Сэм Клукас.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Челси» на своём поле разгромил «Сандерленд» (5:1), «Лестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), «Бёрнли» уступил «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), «Саутгемптон» проиграл «Сток Сити» (0:1), а «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич» (2:1).

С турнирным положением в английской Премьер-лиге можно ознакомиться на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1 : 7
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 – Кейн – 11, 0:2 – Кейн – 13, 0:3 – Алли – 45+2, 1:3 – Клукас – 66, 1:4 – Ваньяма – 69, 1:5 – Кейн – 72, 1:6 – Дэвис – 84, 1:7 – Алдервейрелд – 87
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
5 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 – Манкильо – 3, 1:1 – Виллиан – 8, 2:1 – Азар – 61, 3:1 – Родригес – 77, 4:1 – Батшуайи – 90, 5:1 – Батшуайи – 90+2
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
1 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 – Станислас – 1, 1:1 – Варди – 51
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Воукс – 23, 1:1 – Фегули – 27, 1:2 – Айю – 72
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
0 : 1
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1 – Крауч – 60
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
2 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0:1 – Эванс – 33, 1:1 – Айю – 72, 2:1 – Льоренте – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Борнмут Вест Бромвич Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити Сандерленд Саутгемптон Сток Сити Суонси Сити Тоттенхэм Хотспур Халл Сити Челси Гарри Кейн
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