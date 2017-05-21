«Тоттенхэм» разгромил «Халл» со счётом 7:1, Кейн оформил хет-трик

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Халл Сити» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась победой гостей со счётом 7:1.
В составе «шпор» хет-трик оформил Гарри Кейн, а ещё по голу на свой счёт записали Деле Алли, Виктор Ваньяма, Бен Дэвис и Тоби Алдервейрелд. В составе «Халла» отличился Сэм Клукас.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Челси» на своём поле разгромил «Сандерленд» (5:1), «Лестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), «Бёрнли» уступил «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), «Саутгемптон» проиграл «Сток Сити» (0:1), а «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич» (2:1).
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