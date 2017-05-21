Роналдиньо: приятно, как меня встречают в России. К сожалению, сегодня уезжаю

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо, принявший участие в открытии Парка Кубка конфедераций — 2017 в Санкт-Петербурге, признался, что покидает Россию с сожалением. В матче звёзд легенды ФИФА уступили команде России в серии пенальти.
«Думаю, этот день войдёт в историю. Очень приятно, как меня тут встречают — столько поклонников. Очень рад познакомиться с новыми людьми здесь. К сожалению, уже сегодня уезжаю», — передаёт слова Роналдиньо корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Роналдиньо посетил открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге. Фоторепортаж