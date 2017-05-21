Ребров: спасибо фанатам «Спартака» за поддержку, как обычно — лучшую в стране

Вратарь «Спартака» Артём Ребров подвёл итоги чемпионского сезона и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Дорогие красно-белые!!! Очередной сезон позади. Он стал для нас золотым за долгое время, это самое главное. Немного подробнее опишу свои эмоции попозже. А сейчас просто хотелось бы сказать всем спасибо за поддержку, как обычно лучшую в стране. До встречи в новом сезоне. Мы — чемпионы», — написал Ребров в «Инстаграме».
Ваши подозрения – ваши проблемы. Как «Спартак» помог спастись «Арсеналу»
Чемпион разгромно проигрывает в Туле, фанаты жгут стадион, а «Арсенал» спасается благодаря поражению «Крыльев» и попадает в стыки.
«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.