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Гордеев: не связываю ситуацию в «Зените» с личностью Луческу

21 мая 2017, воскресенье. 20:30. Футбол

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев подвёл итоги минувшего сезона в РФПЛ и ФНЛ. Специалист выразил мнение, что проблемы «Зенита» в завершившемся чемпионате не связаны с личностью главного тренера команды Мирчи Луческу.

«Главным событием этого чемпионата России назову чемпионство «Спартака». Не буду оригинальным, это большой праздник для многих людей. Обычно команда подбирается к чемпионству – стали третьими, потом вторыми. А здесь произошёл очень резкий качественный скачок. «Спартак» стал чемпионом благодаря сильной команде, не стоит умалять их достоинства. Сложилось сразу несколько вещей – состав, эмоции, заряженность. Многие отмечали здоровый коллектив. Сложно выделить что-то одно, это комплекс причин.

ЦСКА в этом сезоне выглядел очень цельно. Но у них всё впереди как у команды. Мне очень импонирует то, что там происходит. Видна тренерская работа, мотивация команды. Заметно омолодился состав, и этот ЦСКА будет прогрессировать дальше. Они двигаются в правильном направлении.

У «Зенита» произошла смена ориентиров – ушли лидеры, после этого всегда нужно какое-то время. Ничего сверхъестественного не произошло. «Зенит» был и остаётся одним из наших ведущих клубов. Какие-то вещи не получились, был определённый ажиотаж, но мы часто являемся свидетелями смены лидеров, поколений, ориентиров в больших клубах. Не связываю это с личностью тренера, с Луческу в данном случае. В «Зените» происходят гораздо более глубокие процессы, во время которых возможна потеря темпа.

Очень нравился «Ростов» этом году, он выглядел даже более цельным, чем в прошлом. Что касается «Краснодара», то они молодцы, что вышли в Лигу Европы, но у команды есть потенциал для того, чтобы выступать ещё успешнее.

Жалко «Крылья Советов», которые покинули чемпионат России. Это потеря. Они до конца сохраняли ядро команды и понимание игры, поэтому здесь остается только пожелать скорейшего возвращения в элиту. Все мы привыкли видеть «Крылья Советов» в элите нашего футбола. Что касается «Томи», то здесь сыграли свою роль финансовые проблемы. Очень жаль, что у нас настолько влияют финансовые проблемы на саму игру. Клуб иногда испытывает финансовые трудности, но у нас это прямая корреляция. Нет денег – нет игры.

В ФНЛ сложно выделить самое значимое событие. Хочется поздравить «Динамо» с выходом в российское первенство. С теплотой отношусь к клубу, желаю им успехов в Премьер-Лиге, чтобы «Динамо» вернулось обновлённым. Руководство должно сделать какие-то поправки и выводы из того, что произошло. Чтобы больше этого не повторилось. По всем свои составляющим «Динамо» должно представлять элиту нашего футбола. Отмечу Кирилла Панченко, который проявил недюжинное мастерство, забил 24 мяча. Это дорого стоит, не припомню, кто за последнее время столько забивал в ФНЛ.

Жалко, что «Мордовия» вылетела из ФНЛ. Руководство всегда с большим пиететом относилось к команде, переживало за результат, но и тут сыграли свою роль финансовые трудности. Такой результат, к сожалению, лишь следствие того, что происходит в клубе. Новый игрок появился в российском чемпионате в лице «Тосно». Посмотрим, как они адаптируются, работу им предстоит сделать большую. Это самобытная команда, есть у неё свой подчерк. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Стоит понимать, что уровень Премьер-Лиги гораздо выше. Что касается стыковых матчей, то пока сложно судить, кто пройдёт в РФПЛ. Решить эту задачу по силам всем командам, но клубы подходят в разном эмоциональном состоянии. Если представители Премьер-Лиги не добились нужного результата, то команды ФНЛ, наоборот, получили свой шанс. Но и для тех, и для других, это будут решающие матчи», — сказал Гордеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

Гордеев получил два предложения от клубов из чемпионата Казахстана и ФНЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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