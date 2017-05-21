В Туле фанаты «Спартака» отказались платить за проезд и выбили дверь троллейбуса

После матча 30-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак», который проходил в Туле и завершился победой хозяев со счётом 3:0, в городе произошёл инцидент с участием болельщиков красно-белых, сообщает «Тульская служба новостей».
У остановки общественного транспорта, по словам очевидцев происшествия, фанаты «Спартака» не пожелали платить за проезд и вышибли дверь троллейбуса.
Тульский «Арсенал» после победы над «Спартаком» избежал прямого вылета из РФПЛ, получив право участвовать в переходных матчах.