Гвардиола: «Арсенал» не попал в ЛЧ — это показатель жёсткой конкуренции в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от разгрома «Уотфорда» в матче 38-го тура АПЛ. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. «Сити» занял третье место в АПЛ и попал в Лигу чемпионов.
«Мы испытывали на себе огромное давление. Поздравляю «Челси» и «Тоттенхэм» — мы рады, что заняли третье место.«Арсенал» не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне – это ещё раз доказывает, какая жёсткая конкуренция в АПЛ.
Мы сделали немало в этом сезоне, но клуб судят по результатам. Мы должны играть лучше, чтобы уменьшить отрыв от первых двух команд. Будем стараться. У «Манчестер Сити» не такой большой опыт выступления в Европе, как у «Юнайтед» или «Арсенала». Но мы в Лиге чемпионов уже пять-шесть лет и должны приближаться к уровню сильнейших европейских команд. «Манчестер Сити» — одна из лучших команд, с которыми мне приходилось работать. Эти игроки никогда не сдаются – я рад тренировать такую команду.
Теперь я лучше знаю Премьер-лигу и сожалею, что не удалось завоевать чемпионство: две команды были сильнее нас в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу сайт «Сити».