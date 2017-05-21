Футболисты «Спартака» полузащитник Денис Глушаков и нападающий Квинси Промес поздравили форварда «Краснодара» Фёдора Смолова с победой в гонке бомбардиров РФПЛ.
27-летний футболист рассказал о своём успехе подписчикам в «Инстаграме», а в комментариях под его фотографией Глушаков и Промес поздравили коллегу с победой в бомбардирской гонке.
Смолов финишировал на первом месте в списке лучших бомбардиров РФПЛ по итогам минувшего сезона с 17 голами. Второе место занял форвард «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 13 голов, третье — Промес (12).
Глушаков и Промес поздравили Смолова с победой в гонке бомбардиров РФПЛ