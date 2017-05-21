РФПЛ-2016/17. В домашних матчах лучшим был «Спартак», в гостевых — ЦСКА

Лучше всех в домашних матчах РФПЛ-2016/17 сыграл «Спартак», набравший на своём поле 42 очка из 45 возможных. На втором месте по этому показателю идёт «Ростов» (37 очков), на третьем — «Зенит» (36), на четвёртом — ЦСКА (32). Хуже всех в домашних матчах играла «Томь» (11).
Лучшим в гостевых матчах был ЦСКА, набравший на выезде 30 очков из 45 возможных. На втором месте по этому показателю идёт «Спартак» (27), на третьем — «Зенит» (25), на четвёртом — «Локомотив» (23). Хуже всех в гостевых матчах играли «Томь» и тульский «Арсенал», набравшие на выезде лишь по 3 балла.