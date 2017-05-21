Калачёв стал лучшим ассистентом РФПЛ-2016/17

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв стал лучшим ассистентом российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне, отдав в 25 матчах 10 голевых передач.
За ним следуют хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш (9 передач в 22 встречах), полузащитник «Спартака» Квинси Промес (9 пасов в 26 матчах), нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато (7 передач в 26 встречах) и полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано (7 пасов в 28 матчах).
Чемпионат России выиграл московский «Спартак», завоевавший золотые медали впервые с 2001 года.