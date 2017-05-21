Акинфеев вторым в истории РФПЛ провёл 19 сухих матчей за сезон

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в домашнем матче 30-го тура РФПЛ с «Анжи» (4:0), довёл количество игр на ноль в завершившемся розыгрыше чемпионата до 19.
Таким образом, Акинфеев обновил личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ.
Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая «золотой». Никому из других вратарей не покорялась планка в 19 сухих игр. Сейчас Овчинников входит в тренерский штаб ЦСКА.
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