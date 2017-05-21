Промес стал лучшим по системе «гол+пас» в РФПЛ-2016/17

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал лидером минувшего сезона РФПЛ по системе «гол+пас». В 26 матчах футболист забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
За ним следуют нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (17+1), форвард «Зенита» Артём Дзюба (13+4), полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (7+9) и хавбек «Зенита» Виктор Жулиано (8+7).
Победу в чемпионате России одержал московский «Спартак», который завоевал золотые медали впервые с 2001 года. Серебро досталось ЦСКА, который также в следующем сезоне будет представлять Россию в Лиге чемпионов.