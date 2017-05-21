Зидан: может, с виду по мне так не скажешь, но, вообще-то, я очень рад

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании. «Реал» выиграл у «Малаги» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Может, с виду по мне так не скажешь, но, вообще-то, я очень рад. 38 матчей позади. Примера — самый сложный чемпионат, и в конце концов мы сумели взять титул. Для меня чемпионат Испании лучший в мире, выиграть его — это нечто удивительное, я очень рад. Это было трудно, по ходу сезона случалось многое, но главное — это то, как мы работали для достижения цели.
Выиграть чемпионат Испании было очень важно, мы не побеждали в Примере уже несколько лет. «Реал» — лучший клуб в мире, поэтому титул особенно важен. Чемпионство — заслуга каждого игрока. Нужно отпраздновать успех, но помнить, что впереди финал Лиги чемпионов", — цитирует Зидана Marca.