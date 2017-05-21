«Интер» выиграл у «Лацио» в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Интер» одержал первую победу в Серии А с 12 марта, когда разгромил «Аталанту» (7:1). На гол Бальде Кейта с пенальти нерадзурри ответили точными ударами Марко Андреолли и Эдера, один мяч в свои ворота забил игрок «Лацио» Уэсли Худт.
Римляне заканчивали игру вдевятером: в середине второго тайма был удалён Кейта, а на 78-й минуте поле покинул Сенад Лулич.
«Интер» (59 очков) занимает седьмое место в Серии А, «Лацио» (70) — четвёртый.