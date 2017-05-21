В среднем на матчах РФПЛ в минувшем сезоне присутствовало по 11 415 зрителей

В завершившемся сезоне матчи российской Премьер-Лиги посетило 2 739 507 болельщиков. В среднем на каждом матче присутствовало по 11 415 зрителей.
В прошлом сезоне эти показатели составили 2 650 424 и 11 043 болельщиков соответственно. В позапрошлом — 2 437 341 и 10 156.
В завершившемся сезоне победу в чемпионате России одержал московский «Спартак», который завоевал золотые медали впервые с 2001 года. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, отличившийся 18 раз.
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