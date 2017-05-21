«Оренбург» — «Ростов» — 2:0. Видеообзор матча

«Оренбург» одержал домашнюю победу над «Ростовом» со счётом 2:0 благодаря голам Романа Воробьёва и Сергея Бреева в матче заключительного тура РФПЛ.
Из-за поражения «Ростов» упустил возможность завоевать в таблице турнира четвёртое место, которое даёт право на выступление в следующем сезоне в Лиге Европы. «Оренбург» получил право сыграть в переходных матчах с клубами Футбольной национальной лиги за право остаться в высшем дивизионе. Стыковые игры пройдут 25 и 28 мая.
Видеообзор матча «Оренбург» — «Ростов» доступен на официальном сайте «Оренбурга».