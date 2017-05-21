Иско: «Реалу» нужно идти дальше, впереди главная игра в сезоне

Полузащитник «Реала» Иско поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании. «Реал» выиграл у «Малаги» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Я очень рад. Выиграть чемпионат у себя дома — это нечто особенное, ведь „Малага“ навсегда осталась в моем сердце и я очень благодарен болельщикам за то, что приняли меня сегодня с такой любовью. „Реалу“ нужно идти дальше, впереди главная игра в сезоне. Мы постараемся выиграть Лигу чемпионов и оформить золотой дубль.
Сезон получился тяжелым, особенно в начале. Партнеры и родственники помогли мне, и я смог помочь «Реалу» выиграть титул, а ведь сделать это совсем непросто", — цитирует Иско As.