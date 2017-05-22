Месси и Суарес повторили достижение Уго Санчеса и Хорхе Вальдано

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес заняли в завершившемся сезоне первые два места в списке лучших бомбардиров Примеры. Лионель отличился 37 раз, а Луис забил 28 голов.
В последний раз подобное удавалось сделать двум одноклубникам в сезоне-1985/86, когда нападающие мадридского «Реала» Уго Санчес и Хорхе Вальдано забили 22 и 16 голов соответственно. Стоит отметить, что Вальдано разделил вторую строчку с форвардом «Реала Сосьедад» Хосе Мари Бакеро.
Победу в минувшем сезоне Примеры завоевал «Реал», опередивший в итоговой таблице «Барселону» на 3 очка.