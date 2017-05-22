Надсон: вылет «Крыльев» в ФНЛ — ошибка всех игроков, одна общая ошибка

Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон прокомментировал вылет самарской команды из российской Премьер-Лиги. В заключительном туре «Крылья Советов» на своём поле уступили грозненскому «Тереку» (1:3) и финишировали на 15-й строчке в таблице РФПЛ.
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«Очень сложно об этом говорить, когда ты проигрываешь. Возможно, слишком много давления на нас оказывалось и мы с ним не справились, были не готовы к этому. Думаю, случившееся — это ошибка всех игроков. Одна общая ошибка. Не могу больше ничего сказать.
Мое будущее? Я бы хотел остаться, но это не от меня зависит», — цитирует Надсона Rusfootball.