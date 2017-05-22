Широков: если Смолов хочет развиваться, то сейчас самое оптимальное время уехать

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о нападающем «Краснодара» Фёдоре Смолове, который второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром РФПЛ.
«Не кажется ли, что Смолов перерос чемпионат России? Не скажу, что перерос, но, если Федя хочет развиваться, то сейчас самое оптимальное время уехать. И я знаю, что он хочет двигаться дальше. Но есть же ещё сторона клуба. Готов ли «Краснодар» отпустить одного из лучших игроков — вопрос цены. Очень важно, как пройдут переговоры по игроку. Цена может формироваться, как в Европе: сейчас можно получить чуть меньше, но в дальнейшем заработать больше. Всё зависит от достижений футболиста: чемпионом станет, больше всех забьёт в команде – бывший клуб получит дополнительные бонусы. В итоге всё выйдет на ту сумму, которую хочет выручить «Краснодар», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В апреле сообщалось, что Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Англии.