«Малага» — «Реал» — 0:2. Видеообзор матча

Мадридский «Реал» нанёс поражение «Малаге» со счётом 2:0 в матче заключительного тура испанской Примеры благодаря голам Криштиану Роналду на 2-й минуте и Карима Бензема — на 55-й.
Благодаря победе «Реал» набрал 93 очка и завоевал золотые медали чемпионата Испании, на три очка опередив «Барселону», которая у себя дома одержала волевую победу над «Малагой» со счётом 4:2. Третье место досталось ещё одной мадридской команде — «Атлетико».
Посмотреть видеообзор матча «Малага» — «Реал» можно посмотреть на видеохостинге Youtube.