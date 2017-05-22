«Томь» — «Краснодар» — 1:5. Видеообзор матча

В матче заключительного, 30-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» принимала на своём поле «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей хет-трик оформил Фёдор Смолов, победивший в итоге в бомбардирской гонке РФПЛ, а ещё по голу на свой счёт записали Маурисио Перейра и Налдо. В составе «Томи» отличился Александр Соболев, который реализовал пенальти.
«Краснодар» (49 очков) занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице РФПЛ и получил путёвку в Лигу Европы, «Томь» (14) оказалась на последней, 16-й строчке и вылетела из Премьер-Лиги.
Посмотреть видеообзор матча «Томь» — «Краснодар» можно на официальном сайте РФПЛ.