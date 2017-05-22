Известны уже 19 участников группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18

По итогам матчей, состоявшихся в европейском футболе 21 мая, известны уже 19 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18.
В Испании участие в групповом этапе ЛЧ себе уже гарантировали «Реал», «Барселона» и «Атлетико», в Германии — «Бавария», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», в Англии — «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», в Италии — «Ювентус», в Португалии — «Бенфика» и «Порту», во Франции — «Монако» и «ПСЖ», в России — «Спартак», на Украине — «Шахтёр», в Бельгии — «Андерлехт», в Нидерландах — «Фейеноорд», в Швейцарии — «Базель».
Кроме того, уже определился состав первой корзины для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.