Marca: Гризманн украл у Фернандо Торреса хет-трик

Необычный эпизод произошёл во время матча 38-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик». На 57-й минуте, при счёте 2:0 в пользу «Атлетико», нападающий Фернандо Торрес, к тому моменту оформивший дубль, мог сделать хет-трик, но этого не случилось из-за лишнего касания его партнёра по команде Антуана Гризманна, приведшего к офсайду. Торрес, обыграв вратаря, с близкого расстояния нанёс удар по воротам, но на пути мяча встал защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт, пытавшийся выбить его в подкате. Несмотря на касание защитника, мяч катился в ворота, однако добить его решил Гризманн, находившийся в тот момент в офсайде. Стоит отметить, что вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага имел возможность догнать мяч, если бы Гризманн его не коснулся, однако испанское издание Marca сомневается в этом и опубликовало соответствующий материал на своём сайте под заголовком «Гризманн украл у Торреса хет-трик».
Видео этого эпизода можно посмотреть в официальном аккаунте Ла Лиги в YouTube.
Матч «Атлетико» — «Атлетик» завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.