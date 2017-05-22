Клуб из Гибралтара не смог побить рекорд Европы по чемпионским титулам кряду

«Линькольн» не смог в 15-й раз подряд стать чемпионом Гибралтара, а потому не побил европейский рекорд, принадлежащий латвийскому «Сконто», сообщает официальный сайт УЕФА.
Рекорду не дал состояться клуб «Европа», выигравший свой первый чемпионский титул после 1952 года. Таким образом, на счету «Линкольна» осталось 14 титулов чемпиона Гибралтара подряд (сезоны 2002/03 и 2016/17). Столько же — в активе рижского «Сконто», который был бессменным чемпионом Латвии с 1991 по 2004 год.
Кроме того, «Линкольн» был всего в шаге от мирового рекорда клуба «Тафеа», который 15 раз подряд становился сильнейшим в Вануату (с 1994 года по сезон-2008/09).