Коло Туре после второго сезона без поражений установил рекорд Великобритании

Защитник «Селтика» Коло Туре стал первым игроком в истории, который завоевал чемпионские титулы с двумя разными командами в Великобритании, не проиграв при этом ни одного матча в сезоне.
Туре вместе с «Селтиком» по итогам сезона-2016/17 стал чемпионом Шотландии. Кельты одержали 34 победы и 4 раза сыграли вничью, не потерпев ни единого поражения. В сезоне-2003/04 лондонский «Арсенал», за который тогда выступал Туре, стал чемпионом Англии, также не проиграв ни одного матча в сезоне (26 побед, 12 ничьих).
«Селтик» завершил сезон в шотландской Премьер-лиге без поражений