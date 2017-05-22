Рекорд «Реала» по групповым этапам ЛЧ кряду продержится минимум до 2024 года

Лондонский «Арсенал», заняв пятое место в чемпионате Англии, не попал в групповой этап Лиги чемпионов, прервав серию из 19 сезонов кряду. Только у мадридского «Реала» серия длиннее, и она продолжается. Для «сливочных», не пропускающих групповой этап с сезона-1997/98, следующая кампания станет 21-й кряду в Лиге чемпионов. Даже если они не смогут сыграть в сезоне-2018/19, их рекорд будет держаться как минимум до кампании-2024/25.
Групповые этапы кряду:
21 «Реал» (1997/98-)
19 «Арсенал» (1998/99-2016/17)
18 «Манчестер Юнайтед» (1996/97-2013/14)
14 «Барселона» (2004/05-)
13 «Челси» (2003/04-2015/16).