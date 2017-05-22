Глава Башкортостана: «Уфа» может добиться ещё более значимых результатов

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил игроков, тренеров и руководство «Уфы» с успешным завершением сезона. В заключительном туре «Уфа» со счётом 1:0 обыграла «Урал» и в итоговой таблице РФПЛ заняла 7-е место, что стало лучшим результатом за всю историю клуба.
«Хочу поздравить с замечательным результатом – наша команда заняла седьмое место в чемпионате России. Это историческое достижение. Я как болельщик со стажем искренне, от души вас поздравляю. Спасибо вам большое!
Планку мы с вами подняли очень высоко. Её надо удержать. Понимаю, что у нас есть резервы, чтобы в следующем сезоне добиться ещё более значимых результатов. Для этого надо упорно трудиться. И все вместе мы – болельщики, руководство клуба и, главное, футболисты – сделаем всё для того, чтобы наша команда шла вперёд.
Сегодня был непростой матч, я смотрел. Вы, конечно, мокли под дождём, а я был у экрана телевизора, в комфортной ситуации. Но радовался вместе с вами. У вас было много моментов, были замечательные игровые ситуации, когда я видел, что клуб у нас действительно состоялся. Очень хорошо, что сегодня, когда итоги этого тура комментировал тренер сборной России, он говорил о том, что в Уфе подрастают очень интересные, симпатичные футболисты. Надеюсь, что не только наш вратарь Александр Беленов будет играть в сборной. Будут играть и другие ребята. Вы все молодцы!" — приводит слова Хамитова сайт Главы Республики Башкортостан.