Роналду: обо мне говорят как о преступнике, а на самом деле ни черта не знают

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил возмущение несправедливым, на его взгляд, отношением к нему испанских СМИ. Ранее приводились слова португальского футболиста, адресованные защитнику «Сельты» Густаво Кабралю в перенесённом матче 21-го тура Примеры. Согласно информации, Роналду намекнул ему, что игроки «Сельты» получили премиальные от «Барселоны», чтобы победить «Реал» и не позволить ему стать чемпионом страны. Сама игра завершилась победой «сливочных» со счётом 4:1.
«Люди говорят обо мне как о преступнике, а на самом деле ни черта не знают. Я не смотрю телевизионные передачи, иначе у меня не было бы жизни. Говорят обо мне как о футболисте и человеке. Да, я не святой, но и не дьявол. Критика моей игры меня не беспокоит, так как я знаю, что своим футболом и статистикой заставлю их замолчать. Но у них всегда камни в руках, когда я говорю. Мне это не нравится, поскольку у меня есть семья, мать и сын. Мне не нравится, когда ко мне относятся так же, как к тем, кто делает глупости. Я глупостей не делаю», — цитирует Роналду Marca.