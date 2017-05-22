Гвардиола: Агуэро и Компани останутся в «Манчестер Сити» на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что нападающий Серхио Агуэро и защитник Венсан Компани не покинут команду в летнее межсезонье.
«Сколько раз я уже отвечал на вопросы по поводу будущего Агуэро и Компани? Даже не хочу повторяться. Они игроки „Манчестер Сити“ и останутся здесь на следующий сезон.
Вы вообще ходите на мои пресс-конференции? Эти парни будут с нами в следующем сезоне. Вы счастливы? Отлично", — приводит слова Гвардиолы Goal.
Ранее сообщалось, что Агуэро не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», который якобы проявляет к нему интерес.